В Канаде подали иск к Apple из-за замедления работы старых iPhone

Коллективный иск был подан в суд канадской провинции Квебек после сообщений о том, что компания Apple намеренно замедляла работы старых моделей iPhone, сообщает телеканал Global News.

Фирмы LPC Avocats и Renno Vathilakis Avocats, представляющие истцов, обвиняют компанию в нарушении местных законов о защите прав потребителей. Юристы настаивают, что предлагаемые Apple в Канаде условия гарантийного обслуживания менее выгодны для потребителей, чем предусмотренные местным законодательством, а следовательно наносят ущерб покупателям, сообщает РИА Новости

В конце декабря компания Apple сообщила, что в 2016 году запустила функцию, которая замедляет работу процессоров iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE для продления срока службы батарей и самих устройств. Информация вызвала недовольство ряда потребителей, в США и Израиле против компании были поданы коллективные иски.







