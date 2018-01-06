Самую дорогую в мире бутылку водки нашли пустой

Бутылку водки стоимостью примерно 1,3 миллиона долларов, которую украли из хранилища датского коллекционера в кафе Копенгагена, обнаружили неповрежденной. Об этом в Twitter сообщила полиция датской столицы.

При этом владелец бутылки Бриан Ингеберг рассказал изданию Extra Bladet, что емкость нашли пустой на строительной площадке.

Сделанную из золота и серебра бутылку водки "Руссо-Балт" похитили в среду. Злоумышленники, скорее всего, сделали дубликат ключей и проникли в помещение, где хранилось около 1,2 тысячи емкостей с коллекционными напитками. Преступники пробыли там всего несколько минут.

Бутылка декорирована изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", у нее есть насадка с бриллиантами, через которую фильтруется водка. На пробке — герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями, пишет РИА Новости

Этот экземпляр на 15 секунд появлялся в сериале "Карточный домик", когда герой Кевина Спейси — американский президент Фрэнк Андервуд — получает в подарок эксклюзивную водку от российского лидера.

По словам Ингеберга, он безмерно рад, что бутылка нашлась. Мужчина намерен вновь наполнить ее российской водкой. Он также думает, как обезопасить свою коллекцию от будущих краж.

Ингеберг полагает, что к преступлению может быть причастен бывший сотрудник кафе, поскольку следов взлома нет.

Бутылку коллекционер взял напрокат примерно полгода назад у компании Dartz Motorz, которая производит бронированные автомобили.





