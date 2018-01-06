В Москве уроженку Молдовы сожитель избил утюгом

В Москве уроженка Молдовы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил сожитель.

Мужчина, который ранее уже имел судимость, во время бытовой ссоры стал замахиваться на женщину саблей, которая висела на стене. В какой-то момент он нанес ей удар по голове, задел ухо и плечо.

Этого мужчине показалось мало. Он вышел в коридор, взял утюг и начал бить сожительницу им по голове. Затем сам же вызывал скорую помощь.Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. По ее словам, сожитель угрожал ей убийством, передает РенТВ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.