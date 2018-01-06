Летом на свет появится 19-й претендент на королевский трон Великобритании и седьмой правнук королевы Елизаветы II.
Внучка королевы Зара и ее муж Майк Тиндалл ждут второго ребенка, сообщил представитель пары.
Елизавету II и членов королевской семьи очень обрадовала эта новость, заявили в Букингемском дворце.
У пары уже есть один ребенок - трехлетняя дочь Мия. Еще одна беременность Зары Тиндалл весной 2017 года закончилась неудачно.
Седьмой правнук королевы должен родиться летом. Он будет 19-м в очередности наследования престола - следом за третьим ребенком принца Уильяма и герцогини Кембриджской, сообщает ВВС.
Появления на свет нового члена королевской семьи ожидают в апреле.
36-летняя Зара - дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса.
Она профессионально занимается конным спортом. На Олимпийских играх 2012 года Зара получила серебряную медаль в составе национальной сборной.
В 2011 году Зара вышла замуж за бывшего капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндалла.
35-летний Майкл Тиндалл, выигравший в 2003 году чемпионат мира по регби в составе английской сборной, не имеет королевских титулов и, в отличие от некоторых других членов королевской семьи, к нему не обращаются "ваше высочество".
В своей рождественской речи королева сказала, что с нетерпением ожидает появления новых членов семьи в наступающем году.
Помимо рождения детей, королевскую семью в ближайшем будущем ждет еще одно крупное событие: на май намечена свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Активный, творческий день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День вряд ли будет богат событиями. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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Русская служба Би-би-си