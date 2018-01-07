Провалившийся альянс протестующих, похоже, возрождается. По крайней мере такой вывод можно сделать из недавнего сообщения лидера PPDA Андрея Нэстасе, опубликованное на его странице в Фейсбуке. Он защищает примара Бельц Ренато Усатого, утверждая, что в настоящее время его пытаются убрать с должности, как это было в случае с Дорином Киртоакэ.
Комментарии
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- Новым и.о. мэра Бельц станет Леонид Бабий
- Управление транспорта настроено на ряд серьезных проектов по преображению столицы в 2018
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- Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку
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- Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Выгодно продавать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си