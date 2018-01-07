О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку
21:16, 06 Jan 2018
просмотров 548 | комментариев 0

Провалившийся альянс протестующих, похоже, возрождается. По крайней мере такой вывод можно сделать из недавнего сообщения лидера PPDA Андрея Нэстасе, опубликованное на его странице в Фейсбуке. Он защищает примара Бельц Ренато Усатого, утверждая, что в настоящее время его пытаются убрать с должности, как это было в случае с Дорином Киртоакэ.

«После унионистского примара из Кишинева, пришла очередь и пророссийского примара из Бельц. И не они меня беспокоят, а сотни тысяч людей, волей-неволей, принявших участие в схемах, подготовленных ненасытным узурпатором», - написал Нэстасе на своей странице в Фейсбуке.

Он повторяет слова Усатого, который утверждают, что власти проводят атаку на бельцкую примэрию. И это при том, что проблемы Усатого возникли задолго до мусорного кризиса, а на компанию, которая занималась его сбором, оказывали давление по прямому указанию беглого примара для того, чтобы она отказалась от этой деятельности.

«При помощи этой имморальной атаки на северную столицу, гибридная власть Плахотнюк-Додон цинично и хитро решает несколько проблем одновременно, решение, конечно же, принадлежит координатору», - добавляет Нэстасе.

Напомним, что в 2016 году PPDA объединилась с пророссийскими партиями во главе с Ренато Усатым и Игорем Додоном для проведения протестов. Тогда, в эфире одного из телеканалов он заявил, что готов отказаться от европейской интеграции.




Комментарии


Другие новости




VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня предстоят незапланированные траты. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не спешите довериться малознакомым людям. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День придаст решимости Вашим действиям. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Крах биткоина и другие "шокирующие предсказания" на 2018 год
Сергей Козловский ,
Русская служба Би-би-си
Loading...