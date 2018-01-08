Что произойдет, если взорвутся все атомные электростанции Земли

Одновременный взрыв всех атомных электростанций Земли, который может стать последствием ядерной атаки или природного катаклизма, сделает планету полностью необитаемой на следующие 156 лет.

Британские ученые обратили внимание на конец четвертого сезона сериала «Сотня», герои которого покинули Землю, спасаясь от ядерного апокалипсиса, вызванного почти одновременным взрывом всех АЭС на планете. При этом главная героиня выразила уверенность, что вновь вернуться на Землю можно будет уже через 2199 дней или примерно шесть лет. Именно это утверждение и решили проверить специалисты.

Согласно данным ООН и МАГАТЭ, все атомные электростанции вырабатывают около 11% от общего количества электроэнергии. В настоящее время на планете действует примерно 430 стационарных АЭС и 200 плавучих реакторов на субмаринах, ледоколах и плавучих электростанциях. К середине 21 века количество этих реакторов должно увеличиться вдвое и достигнуть примерно 898, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Physics Special Topics.

Используя информацию, собранную после катастроф на Чернобыльской АЭС и «Фукусиме», ученые выяснили, что одновременный взрыв всех ядерных реакторов привел бы к выбросу больших количеств цезия-137 и других долгоживущих изотопов, что сделало бы Землю непригодной для жизни человека на следующие 156 лет, а не шесть лет, как считала героиня сериала.

В первые годы после взрыва уровень радиации превышал бы норму в 35 раз, и только через полстолетия радиационный фон снизился бы до условно безопасных значений.

Вместе с тем ученые успокаивающе напоминают, что подобная катастрофа не может произойти на нашей планете, поскольку большинство современных ядерных реакторов оснащены несколькими системами безопасности, передает Моя планета.