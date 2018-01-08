Американка случайно стала единственным пассажиром самолета

Простая американка почувствовала себя важной персоной после того, как ее рейс был отменен и она случайно стала единственным пассажиром на рейсе, предназначенном для перевозки экипажа.

Девушка по имени Бет 2 января должна была лететь из Нью-Йорка в Вашингтон, но незадолго до вылета ее рейс был отменен. После этого Бет и другим пассажирам дали билеты на рейс, вылетавший восьмью часами позже. Чтобы не проводить долгие часы ожидания в аэропорту, девушка решила вернуться в дом родителей, а вновь прибыв в воздушную гавань выяснила, что пассажирам ее рейса опять поменяли билеты, и они уже улетели в американскую столицу.

«Я поняла, что что-то пошло не так, когда стала единственным пассажиром в зоне ожидания за 45 минут до вылета», — рассказала девушка, пишет The Independent.

Когда Бет все же взошла на борт, то осознала, что кроме нее в самолете находятся всего три человека — два пилота и одна стюардесса. По словам девушки, экипаж был не очень доволен ситуацией.

«Кажется, авиакомпания заставила их взять меня из-за ошибки, сделанной их сотрудником по продаже билетов. Они не были в восторге от этого. Оба капитана и стюардесса сказали, что они никогда не видели такого прежде», — рассказала девушка.

По словам Бет, стюардесса все же провела демонстрацию безопасности во время полета, но «удвоила ее скорость», а также предложила прохладительные напитки. Полет длился всего час, который Бет потратила на сон, передает Моя планета.