Австралиец спас своего щенка из пасти питона

Утро в Австралии начинается не с кофе. Жителю штата Квинсленд Марку Чепмену пришлось отвлечься от утреннего напитка в собственный день рождения, чтобы спасти свою собаку, частично угодившую в пасть питону.

Щенок джек-рассел-терьера по кличке Виджет во время утренней прогулки во внутреннем дворе оказался в крайне неприятной ситуации — питон укусил его за пятую точку и собирался съесть совсем, передает Моя планета.

На помощь щенку пришли его хозяева — Марк и Хелена Чепмен. Мужчина погрузил Виджета вместе с питоном в бассейн, что позволило благополучно убрать змею с собаки.

«Мой муж выпустил змею в куст и попросил ее не пытаться снова съесть нашу собаку», — рассказала хозяйка Виджета