Самые впечатляющие научные открытия 2017 года

2017 год начался с громогласного заявления британского врача, который сообщил, что обнаружил в человеческом теле новый орган. Оказалось, что он решил считать брыжейку отдельным органом, а не частью пищеварительной системы.

Да, это целый новый орган, который обладает своими особенностями, своей физиологией и метаболизмом. Нарушения его нормальной работы могут приводить к развитию тех или иных заболеваний, а изучать болезни брыжейки должны специальные врачи. Их еще предстоит подготовить, но работа в этом направлении уже началась – изменения в Анатомию Грея, крупнейший и самый известный анатомический атлас, уже внесены.

Другая новость, которая также поражает воображение – редактирование генома опробовали на настоящем пациенте. Клетки, геном которых нужно было исправить, не стали извлекать из тела пациента – процедуру редактирования провели без этого этапа. Насколько такой подход окажется эффективным – покажет время, но уже ясно, что редактирование перешло на принципиально новый уровень и может уже в ближайшее время станет совершенно обычной процедурой в клиниках.

Достижения в области репродуктологии также оказались удивительными: исследователям удалось создать искусственный эмбрион, для получения которого не использовались ни яйцеклетки, ни сперматозоиды.

Развитие такого эмбриона, выращенного из двух типов стволовых клеток, практически не отличалось от развития эмбрионов, появившихся естественным путем. Узнать, каким будет организм, появившийся из такого эмбриона, к сожалению не удалось. По этическим причинам эмбрионы пришлось уничтожить после того, как они достигли определенной стадии развития. Впрочем, такие результаты все равно свидетельствуют о том, что эмбриология и репродуктивные технологии с каждым годом становятся все более и более совершенными.

Говоря о впечатляющих научных событиях ушедшего года, нельзя не сказать о том, что ученым удалось сделать практически невозможное. Они вырастили искусственную кожу для мальчика, страдающего буллезным эпидермолизом — орфанным заболеванием, при котором кожа повреждается буквально от малейшего прикосновения. Возникающие раны плохо заживают, пациентам требуется специальный дорогостоящий уход.

Ребенку, о котором идет речь, не помогало никакое лечение, раны покрывали больше половины тела, развился сепсис и жизнь мальчика была под угрозой. Родители решились на экспериментальное лечение: врачи пересадили ему выращенную в лаборатории кожу, для создания которой использовалась собственная кожа ребенка.Мальчику пересадили более 80% кожи и состояние его значительно улучшилось. Сейчас его жизнь вне опасности: он посещает школу вместе с ровесниками и чувствует себя неплохо.

Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена трем исследователям, внесшим существенный вклад в расшифровку механизма работы биологических часов. Они существуют практически у каждого живого организма, а нарушение их функционирования может привести к серьезным проблемам. Ученые разобрались, как работают наши внутренние часы, и их труды были по достоинству оценены Нобелевским комитетом, пишет vesti.ru

К сожалению, прививку от простуды и таблетки вечной молодости в 2017 году все еще не изобрели, но все еще впереди — кто знает, что нам принесет 2018.