Киностудию оштрафовали за гибель каскадера на съемках "Ходячих мертвецов"

Киностудию Stalwart Films, где снимают сериал "Ходячие мертвецы", оштрафовали после гибели каскадера Джона Бернекера в июле 2017 года, передает ТАСС. Управление по охране труда при Министерстве труда США назначило максимальный штраф – 12 675 долларов.

Каскадер упал с высоты более шести метров во время съемок, сообщил телеканал AMC, выпускающий сериал. Экспертиза показала, что Бернекер скончался от черепно-мозговой травмы. После несчастного случая на съемочной площадке прошла проверка. Теперь у киностудии есть две недели, чтобы оспорить решение ведомства, сообщает vesti.ru

Популярный телесериал с участием Эндрю Линкольна, Мелиссы Сюзанн, Нормана Ридуса и других известных актеров выходит с 2010 года.