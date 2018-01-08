В сирийском Идлибе взорвался автомобиль

На улице города Идлиб в Сирии взорвался автомобиль, не менее 18 человек погибли и десятки получили ранения, сообщает Reuters.

В Сирийской обсерватории по правам человека информировали, что взрыв был направлен против штаба противников правления президента Башара Асада.

Медики и спасатели на месте происшествия пытаются достать тела и спасти пострадавших, которые оказались под завалами.

По информации агентства Anadolu, произошла целая серия взрывов машин, жертвами которой стали не менее 30 человек и 70 получили ранения. Отмечается, что повреждены окружающие здания.

В провинции Идлиб влияние поделено между рядом радикальных группировок. На фоне наступления сирийской армии среди боевиков растут разногласия, которые приводят к вооруженным стычкам, отмечает korrespondent.net.