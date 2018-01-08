ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.

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