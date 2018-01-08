Курьезная авария в Вулканештах: автомобиль столкнулся с ослом

Минувшим вечером, 6 января, в Вулканештах произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, передает Gaguzinfo.md.

В ночное время суток осел выбежал на улицу Плотникова вблизи автозаправочной станции. С животным столкнулась проезжающая по дороге автомашина марки "дачия-логан", за рулем которой находился житель Вулканешт.

По счастью, водитель в результате столкновения травм не получил. Незначительные повреждения достались лишь его машине.

Осел отделался легким испугом, пишет kp.md