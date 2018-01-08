Ученые доказали связь недосыпа и депрессии

Последние исследования американских ученых доказали, что люди, тратящие на сон меньше рекомендуемых восьми часов, в большей степени подвержены депрессии и чувству тревоги.

Психологи из Бингемтонского университета в штате Нью-Йорк оценили продолжительность сна у людей с умеренным и высоким уровнем повторяющихся негативных мыслей. Также участникам исследования продемонстрировали изображения, предназначенные для получения эмоционального отклика. Реакцию испытуемых ученые оценивали по движению глаз.

Результаты показали, что регулярное нарушение сна приводит к неспособности людей отвлечься от негативной информации, сообщает портал Eurekalert.

«Мы обнаружили, что у людей, принимавших участие в этом исследовании, были определенные тенденции к зацикливанию на негативных мыслях. … В то время как другие люди после получения негативной информации просто двигались дальше, участники эксперимента не могли игнорировать ее», — рассказала профессор психологии Мередит Коулз.

По ее словам, эти негативные мысли делают людей уязвимыми для различных типов психологических расстройств, таких как беспокойство или депрессия.

Исследователи надеются, что результаты их работы позволят психологам бороться с тревогой и депрессией при помощи корректирования циклов сна пациентов, передает Моя планета.

Ранее российские и британские ученые выяснили, что постоянные переживания по поводу проделанной работы, принятых решений, сказанных или написанных слов, приводят к хронической бессоннице.