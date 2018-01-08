В ДТП во Львовской области пострадали трое граждан Молдовы

Авария произошла на трассе во Львовской области. Там столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

Всего с травмами были госпитализированы пять человек в возрасте от 19 до 32 лет, среди них – трое граждан Молдовы и двое жителей Николаевской области.

Всех пострадавших госпитализировали в Мостискую районную больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, пишет aif.md