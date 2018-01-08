Radiohead обвинили Лану Дель Рей в плагиате

Группа Radiohead обвинила Лану Дель Рей в плагиате. Об этом певица сообщила в своем Twitter.

Речь идет о композиции Get Free, в которой британские музыканты услышали схожую мелодию из их хита Creep, передает Лента.ру.



«Я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, Radiohead утверждает обратное. Они хотят получить 100 процентов от публикации. В течение нескольких месяцев я предлагала до 40 процентов, но они примут только 100. Их адвокаты неумолимы, так что будем решать вопрос в суде», — написала Лана Дель Рей.