Составлен рейтинг самых популярных авианаправлений у граждан Молдовы

Авиаперелеты в Молдове становятся все более популярны. В семерку самых востребованных направлений вошли: Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Рим, Верона, Лондон и Франкфурт. Таковы данные авиакомпании Air Moldova.

Кроме того, авиакомпания отмечает, что в 2017 году зафиксирован рост пассажиропотока на 20% в сравнении с 2016 годом, транспортировав более 1 миллиона 130 тысяч людей.

Кроме того, зафиксирован рост на 40% транзитных перевозок через Международный кишиневский аэропорт.

Молдавская авиакомпания находится в топ-10 авиаперевозчиков по направлениям Москва – Италия, Санкт-Петербург – Италия.

Air Moldova осуществляет прямые рейсы по 30 направлениям: Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Бухарест, Дубай, Дублин, Флоренция, Франкфурт, Женева, Стамбул, Ларнака, Лиссабон, Лондон, Краснодар, Мадрид, Милан, Париж, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург и Турин, а также сезонные рейсы – Анталия, Корфу, Тиват, Закинф и Шарм-эль-Шейх. Авиаперевозчик предлагает два класса обслуживания – Эконом и Бизнес, пишет aif.md