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Трамп объявил дату церемонии награждения "самых лживых СМИ"
// фото: Finance Monthly
14:07, 08 Jan 2018
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Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter дату проведения церемонии вручения наград "самым лживым средствам массовой информации" - The Fake News Awards. По словам американского лидера, мероприятие состоится в среду, 17 января.

Первоначально Трамп хотел "наградить" СМИ уже сегодня, однако из-за широкого интереса церемонию было решено подвинуть на более поздний срок, передает newsru.com.

"Церемония The Fake News Awards для самых коррумпированных и предвзятых мейнстримных СМИ пройдет в среду, 17 января, а не в этот понедельник. Интерес к этому награждению оказался куда больше, чем кто-либо мог ожидать!" - написал Трамп.

Ранее в воскресенье Трамп, комментируя скандал вокруг нашумевшей книги Майкла Вульфа о ситуации внутри Белого дома, заявил, что он не первый президент, которому приходится сталкиваться с давлением со стороны СМИ. "У Рональда Рейгана была аналогичная проблема, и он с ней отлично справился. Справлюсь и я!" - отметил глава государства.

Идею назвать самые бесчестные СМИ Трамп впервые озвучил на прошлой неделе. По мнению многих, главным фаворитом на эту "награду" является телеканал CNN. Этот телеканал регулярно подвергается нападкам со стороны главы государства, а несколькими днями ранее Трамп сделал репост сообщения одного из своих подписчиков, где логотип CNN был изображен на подошве ботинка президента в пятне крови.

Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ продолжается со времени его предвыборной кампании. Сам глава государства ставит в пример телеканал Fox News, который известен своей нелюбовью к демократам.
 




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