Пожарные не смогли подойти к горящему судну из-за высокой токсичности продуктов горения. По оценкам китайских спасателей, танкер может взорваться.

На борту находились 32 члена экипажа. Китайские спасатели обнаружили тело одного из моряков, пишет newsru.com

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Лу Кан на брифинге 8 января.

Причина столкновения двух судов у восточного побережья КНР по-прежнему не установлена, отметил Лу Кан.

Тем временем Министерство транспорта КНР заявило об угрозе взрыва или затопления танкера, охваченного пожаром после столкновения, передает "Интерфакс" со ссылкой на китайские СМИ. Ранее о риске затопления горящего танкера заявляли в Тегеране, отмечает агентство. Потушить пожар на судне пока не удается.





Exclusive video shows the ongoing search and rescue operation for missing crew members after a Panama-registered oil taker and a Hong Kong cargo ship collided off the east China coast pic.twitter.com/foIIetkgw5