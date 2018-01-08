Нетрезвый украинец с ружьем пытался ограбить питерского таксиста

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело в связи с попыткой ограбления таксиста в Красносельском районе города. Как сообщает сайт МВД, инцидент произошел в воскресенье, 7 января.

В полицию поступил сигнал о том, что у дома по улице Освобождения неизвестный с ружьем попытался отобрать деньги и другие ценности у водителя такси. Однако тот расставаться с имуществом не спешил.

Вместо этого водитель просто нажал на газ и уехал с места ЧП. После этого он обратился в полицию, сотрудники которой задержали налетчика. Им оказался 31-летний гражданин.

В пресс-релизе МВД отмечается, что грабитель является приезжим из "сопредельного государства". В момент нападения он был пьян. "Фонтанка.ru" уточняет, что задержанный - выходец с Украины.

Несостоявшегося налетчика доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ), передает newsru.com.