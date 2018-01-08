В России запретили выбрасывать горящие окурки из окон машин и поездов

Российское правительство утвердило изменения в Правила противопожарного режима с целью повысить уровень защищенности от пожаров земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Так, согласно правительственному постановлению, отныне в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автодорог "не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта".

Также введен запрет на выжигание сухой травы, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в таких местах, передает newsru.com.

Кроме того, запрещается курение за пределами специально оборудованных мест лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов "в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".

Помимо этого, в период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается использовать технику, имеющую неисправности, которые могут послужить причиной пожара, без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов и без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения.

Также запрещается выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и моторной техники паяльными лампами или другими способами.

Вместе с тем запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автодорог.



