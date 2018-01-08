Резюме и ДНК-тесты: на что идут владельцы животных, чтобы понравится арендодателям

В Австралии набирает популярность тренд создания резюме животным при поиске квартир в аренду. Около 50 тысяч объявлений на сайтах по подбору недвижимости уже имеют специальные страницы с фото и подробной информацией о питомцах. Некоторые арендодатели устраивают потенциальным четвероногим жильцам настоящее собеседование, на котором оценивают его манеры и скрытые вредные привычки.

С каждым годом все больше жителей пригородов переезжают в Сидней и выбирают для найма квартиры, забирая в них своих домашних животных. В связи с этим владельцам живности приходится быть все изобретательнее, чтобы понравится новым арендодателям, ведь спрос на аренду очень велик. Питомцам создают отдельные странички с резюме, характеристиками от соседей, тренеров и ветеринаров, делают привлекательные фото и даже водят на стрижки перед собеседованием с собственниками жилья, пишет австралийское издание Domain.com.au.

"Существует неправильное представление о том, что питомцы всегда будут шуметь, плохо себя вести, беситься и плохо пахнуть", - уверен владелец таксы Лулу Хосай. Он говорит, что очень сложно заставить владельцев жилья видеть собак в качестве хороших арендаторов.

Когда миниатюрная такса начала лаять в новой квартире, жители пожаловались руководству компаунда. Тогда Хосаю выдвинули ультиматум: либо лай должен прекратиться, либо Лулу придется искать другое жилье. После нескольких тренировок собачий инструктор доложил о том, что послушание Лулу улучшилось. Тренер также готов написать характеристику для Лулу, когда такса и ее владелец решат переехать, передает newsru.com.

Собачий инструктор Мария Каннингем говорит, что в Сиднее становится все более распространенным явлением, когда владельцы домашних животных запрашивают характеристику на собак. В местах с большой плотностью населения особые требования к поведению животных. Некоторые владельцы приводят питомцев на тренировки, чтобы произвести лучшее впечатление на хозяев квартир, а другие требуют, чтобы инструктор научила собаку лучше прятаться.

Впервые объявления с резюме животных появились в Австралии в конце 2016-го и за год стали настолько популярными, что сейчас только на одном из сервисов по поиску недвижимости Rent.com.au их насчитывается более 50 тысяч.

Еще более радикальные меры предпринимают владельцы питомцев в Нью-Йорке. Там на собеседование с членами домовых комитетов приходят с питомцами, накачанными успокаивающими препаратами для социофобов. Другие предпочитают проводить ДНК-тестирование, чтобы доказать благородную родословную собаки.