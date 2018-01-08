Современный Linux запустили на компьютере 25-летней давности. ВИДЕО

Инженер Ео Хен Мен из Сингапура смог установить и запустить современный дистрибутив Gentoo Linux на компьютере, выпущенном 25 лет назад. О том, зачем ему это понадобилось, и что получилось, Ео Хен Мен рассказал в своем блоге.

Сингапурскому инженеру было интересно, какой самый древний процессор семейства x86 поддерживает современное ядро Linux. В 2012 году разработчики ядра объявили, что Linux прекращает поддержку процессоров i386 — исходя из этого можно было сделать вывод, что теперь ядро поддерживает процессоры i486 и выше.

Ео Хен Мен успешно установил Gentoo Linux на компьютер IBM, вышедший в 1993 году. Внутри компьютера были процессор от AMD — клон i486 и 64 мегабайта оперативной памяти.

Как и следовало ожидать, система работала очень медленно: компьютер включался почти 11 минут, а выключался еще пять с половиной. Зато на нем удалось послушать музыку, запустить веб-сервер и выполнить простую программу на Python, передает meduza.io.

Чтобы установить Linux на устройство 25-летней давности, пришлось воспользоваться современным ноутбуком — на нем Ео Хен Мен скомпилировал все программы, то есть перевел их из исходного кода в форму, понятную компьютеру (непосредственно на IBM этот процесс бы занял слишком много времени).

Кроме того, компьютер поддерживал установку операционных систем только с внутреннего жесткого диска и с дискет; инженеру пришлось использовать эмулятор дискет, подгружавший информацию с карты памяти.

В своем блоге Ео Хен Мен отмечает, что процессоры i486 и их аналоги не подвержены уязвимостям Meltdown and Spectre, о которых стало известно в начале января, — они появились только в более современных моделях процессоров. «Если вы хотите защититься от этих атак, вы можете запускать современные программы на 486-м процессоре», — пошутил инженер.