Жительница Украины избила соседку двумя живыми гусями

В городе Богодуховка на Украине произошел конфликт между двумя женщинами. Как сообщает издание "Дни.ру", одна из них начала избивать соседку двумя живыми гусями.

Пострадавшая, получившая по лицу домашней птицей, обратилась в суд. Подробности происшествия рассказала адвокат обвиняемой.

"Несмотря на то, что потерпевшая получила два удара гусями по два килограмма каждый с широким замахом из-за плеча, она осталась стоять на месте, а ей, между прочим, 60 лет", - рассказала правозащитница.

Согласно результатам экспертизы, обвиняемая наносила удары "тупые твердые предметы ограниченной поверхности".

По предварительным данным, конфликт между женщинами произошел как раз из-за птиц, которые забрели на чужой огород, пишет ren.tv