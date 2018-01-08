Советник Трампа заявил о вмешательстве России в президентские выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике". По словам Макмастера, Россия вмешивалась и в референдум о независимости Каталонии.

О заявлениях советника Дональда Трампа написало издание The Hill со ссылкой на видео из мексиканского издания Reforma с ранее не публикованными комментариями Макмастера во время выступления в американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation.

"Что касается России, то нас все больше беспокоят изощренные кампании по диверсии, дезинформации и пропаганде и используемые для этого киберинструменты", - приводит слова Макмастера издание. Подробностей о том, как именно страна вмешивается в мексиканские выборы, он не привел.

Как пример вмешательства он указал и референдум об отделении Каталонии от Испании, передает ВВС.

Советник Трампа заявил, что Россия "поляризует демократические сообщества" и стравливает фракции внутри них.

Агентству Рейтер не удалось получить комментарии ни в аппарате Макмастера, ни в российском правительстве, куда агентство направило запросы. В России до 9 января включительно продолжаются новогодние праздники.

Президентские выборы в Мексике состоятся в июле этого года. Нынешний президент Энрике Пенья Ньето не будет в них участвовать, так как по закону не может претендовать на еще один шестилетний срок. Согласно опросам, фаворитом в этой гонке считается Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступающий с антикоррупционной повесткой.



