В Германии обстрелян автомобиль футболиста

Неизвестные обстреляли автомобиль немецкого футболиста турецкого происхождения Дениза Наки. Это произошло в ночь на понедельник, 8 января, на автобане под городом Дюрен на западе Германии.

По словам Наки, несколько выстрелов были произведены из черной машины, которая ехала слева от него. "Я сразу же пригнулся и свернул вправо на полосу для аварийной остановки. Я был смертельно напуган", - рассказал футболист. Автомобиль, из которого велась стрельба, уехал. Журналист газеты Die Welt позднее опубликовал снимок повреждений на машине Наки.

Прокуратура ведет расследование в рамках дела о попытке убийства. Сам Наки уверен, что к произошедшему причастны турецкие спецслужбы, в частности разведка MIT. В прокуратуре, впрочем, пока не нашли подтверждения этому, расследование ведется во всех направлениях.

Дениз Наки считается активным критиком режима в Турции, в апреле 2017 года турецкий суд приговорил его к 18 месяцам условного срока по обвинению в пропаганде терроризма за высказывания о Курдской рабочей партии (КРП).

Наки родился в немецком Дюрене в турецко-курдской семье, он играл в молодежной сборной Германии, выступал за гамбургский клуб "Санкт-Паули". Сейчас он футболист диярбакырского клуба Amed SK. У Наки двойное гражданство - Германии и Турции, передает dw.com.