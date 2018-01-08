Ученые выяснили причины трипофобии

Американские ученые выяснили, что трипофобия, известная как «страх отверстий», на самом деле в большей мере является не боязнью дыр, а отвращением, имеющим эволюционную основу.

Трипофобия официально не признана психическим расстройством, однако все больше людей сообщают специалистам об отвращении к объектам с отверстиями, например, сотам, семенным коробочкам лотоса и даже пористому шоколаду, отмечает Моя планета.

«Некоторые люди очень сильно обеспокоены тем, что такие объекты могут находиться рядом с ними. Явление, которое, вероятно, имеет эволюционную основу, может быть более распространенным, чем мы можем предполагать», — заявила психолог из Университета Эмори в Атланте Стеллой Лоуренсо.

Исследователи предполагали, что трипофобия имеет сходство с боязнью змей и пауков, считая, что большое скопление отверстий похоже на узор на коже многих змей или сплетение темных лап паука на светлом фоне. Появление этих животных рядом обычно вызывает у людей страх, приводит к учащению сердцебиения и расширению зрачков, пишет Science Daily.

Чтобы проверить свою теорию, психологи провели эксперимент, в ходе которого показали испытуемым изображения с безобидными отверстиями и измерили размеры их зрачков. Результаты показали, что в отличие от фото змей и пауков образы отверстий вызывают сужение зрачков, а также замедление сердечного ритма и дыхания, что означает появление чувства отвращения.

«Эти визуальные сигналы говорят о том, что тело должно быть осторожным, что следует закрыться, словно ограничивая свое воздействие с тем, что может быть вредным», — рассказал лаборант Владислав Айзенберг.

По мнению авторов исследования, в рамках эволюционной теории отверстия могут указывать на загрязнение и заболевания, поскольку они являются визуальными сигналами для гнилой пищи или пораженной инфекцией кожи.

Со времен Дарвина ученые обсуждали связь между страхом и отвращением. Проведенное исследование доказывает, что хотя эти две эмоции связаны, у них все же разные нервные и физиологические основы. «Полученные результаты не только улучшают наше понимание визуальной системы, но также объясняют, как визуальная обработка может способствовать возникновению целого ряда других фобий», — добавил Айзенберг.