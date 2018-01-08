Число содержит 23249425 знаков, его сложно отразить визуально, поэтому ему присвоили обозначение M77232917. Это 14-е простое число, которое обнаружили участники GIMPS.

Открытие сделал житель штата Тенесси Джонотан Пейс, а затем другие участники проверяли его на своих компьютерах, передает РИА Новости.

Простое число делится на единицу и само себя. Начало последовательности выглядит следующим образом: 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23 и так далее. Последнее число, которое стояло в конце этой цепочки, было открыто в январе 2016 года.