Ранее итальянская береговая охрана сообщила, что после катастрофы были обнаружены тела восьми человек.

"Шестьдесят четыре мигранта потеряли жизни в субботнем кораблекрушении. Согласно свидетельствам выживших… на момент отплытия на борту резиновой шлюпки находились 150 мигрантов. Выжили 86", — написал ди Джакомо в Twitter.

Спасательная операция после первого в 2018 году кораблекрушения в Средиземном море началась после того, как патрульный самолёт военно-морской миссии Евросоюза Eunavfor обнаружил терпящую крушение лодку мигрантов в ливийских территориальных водах, напоминает РИА Новости.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженныхконфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Борьба с нелегальной миграцией и взятие под контроль маршрутов перевозки мигрантов по Средиземному морю из Африки является одной из приоритетных задач итальянских властей. благодаря в том числе их усилиях число прибывших в Италию мигрантов в 2017 году сократилось на 34 процентов, составив 119 тысяч человек.