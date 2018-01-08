В Испании из-за снегопада тысячи водителей оказались заблокированными в авто

На севере Испании, в частности в северо-западном регионе Кастилия-и-Леон, тысячи водителей были заблокированы в своих автомобилях из-за сильного снегопада, обрушившегося на страну в ночь на воскресенье.

Как сообщает El Pais, всю ночь спасатели освобождали из снежных заторов водителей, застрявших на дорогах в регионе Кастилия и Леон. Такое количество транспорта было обусловлено тем, что испанцы массово возвращались с празднования Рождества.

Также сообщается, что к спасательной операции были привлечены 150 военнослужащих и Национальная гвардия. Кроме того, сотрудники Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и высококалорийные продукты, пишет УНИАН.