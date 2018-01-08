Ранее издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что заключенный берлинской тюрьмы "Тегель" сбежал, продолжив череду побегов из исправительных учреждений немецкой столицы. Осужденный за убийство отбывал срок с правом покидать тюрьму на время рабочего дня. В первый же день, когда ему было дозволено отправиться на работу без сопровождения, заключенный позвонил в тюрьму и сообщил, что не собирается возвращаться.

"Заключенный вчера не вернулся из отгула — сегодня в 14.00 он добровольно пришел назад в тюрьму "Тегель", — сообщает Брукс в Twitter. По мнению чиновника, самовольная отлучка заключенного не является побегом, передает РИА Новости.

На прошлой неделе из берлинской тюрьмы "Плетцензее" сбежали в несколько этапов пять заключенных, 2 января — еще двое. Один из беглецов затем добровольно сдался властям. Речь идет о тюрьме открытого типа с правом для заключенных покидать учреждение. По словам представителя тюрьмы, в настоящее время ведется проверка в связи со случившимися побегами.