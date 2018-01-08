Сорвали джекпот: В США два участника выиграли в лотерею более 1 миллиарда долларов

За прошедшие выходные двое участников американских лотерей Powerball и Mega Millions вместе выиграли более $1 миллиарда.

Человек или группа людей, которые купили билет лотереи Powerball на рынке в городе Мерримак в штате Нью-Гемпшир, выиграли $560 миллионов. Участник лотереи Mega Millions из Флориды выиграл $450 миллионов. Он приобрел счастливый билет в магазине в городе Порт Ричи, пишет nv.ua

Владельцы магазинов, где приобрели выигрышные лотерейные билеты, получат бонус в размере $75 тысяч и $100 тысяч за билеты Powerball и Mega Millions соответственно.