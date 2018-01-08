NASA показало новые снимки Юпитера

Космическое агентство NASA представило новые цветные изображения Юпитера на основе снимков с аппарата Juno.

Зонд Juno передал эти кадры в декабре 2017 года, на их обработку понадобилось около месяца, пишет Science Alert.

Камера зонда работала с расстояния 8 300 миль при масштабе в 5,8 км на пиксель. Исходные, черно-белые варианты новых снимков стали доступны в конце декабря прошлого года. Затем их обрабатывали в специальной программе JunoCam.

"Он, конечно, очень милый, как для планеты, но если ты подберешься к Юпитеру слишком близко, тебе конец", - прокомментировал свою работу над снимками британский график Шон Доран, который регулярно помогает NASA с обработкой снимков из космоса.

Расстояние от зонда до Юпитера обычно довольно большое, чтобы свести к минимуму воздействие жестких радиационных полей планеты на электронику аппарата. Тем не менее, каждые 53 дня Juno приближается к планете и передает на Землю ее новые фотографии, пишет nv.ua.

NASA запустило зонд Juno в 2011 году, и потребовалось почти пять лет, чтобы аппарат достиг Юпитера. NASA рассчитывает, что зонд Juno останется на орбите Юпитера, по крайней мере еще несколько лет, и будет передавать на Землю невероятные новые кадры.

Тем не менее, космическое агентство, в конечном счете уничтожит зонд стоимостью миллиард доларов. Это позволит предотвратить его случайное падение на спутник Юпитера Европу, на котором, теоретически, возможна жизнь.