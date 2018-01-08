В одном из городов Шотландии намерены за два года полностью перейти на беспилотное метро

Поезда в метро шотландского города Глазго до конца 2020 года станут полностью беспилотными. Об этом сообщает The Scotsman.

Это означает не только, что метропоезда будут полностью самостоятельно передвигаться по линиям метро, но и то, что в них в это время не будет находиться ни одного сотрудника метрополитена. В настоящее время в Великобритании уже действуют автономные поезда. Такие составы перемещаются по Доклендскому легкому метро в Лондоне, однако в кабине машиниста каждого из них всегда находится оператор, готовый в любой момент принять управление на себя, а также следящий за безопасностью. Поезда в Глазго станут первыми полностью автономными метропоездами в Великобритании. Они будут оборудованы камерами видеонаблюдения, а в особо загруженные дни в некоторых из них все же будут находиться сотрудники метро, пишет nv.ua Сегодня несколько систем метро в разных странах мира планируют перейти на автономные поезда. Речь, в частности, идет о США и Японии.

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