В Сиднее зафиксирована рекордная жара за последние 80 лет

В австралийском городе Сидней зафиксирована рекордная температура +47 градусов по Цельсию.Об этом сообщили на странице в Twitter метеорологического бюро штата Новый Южный Уэльс.

По данным бюро, последний раз подобная температура в Сиднее была зафиксирована в 1939 году, пишет nv.ua

Служба пожарной безопасности выпустила предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввела полный запрет на разведение костров.