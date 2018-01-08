Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины старинную Библию

Пограничники Черновицкого отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Молдовы старинную Библию, которую он пытался вывезти из Украины, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В пункт пропуска Сокиряны прибыл микроавтобус Мерседес-Спринтер российской регистрации под управлением 40-летнего молдаванина. Во время погранично-таможенного оформления, в ходе осмотра транспортного средства было обнаружено старинную Библию, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении.

По информации ГПСУ, обнаруженный предмет старины установленным порядком передан для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, пишет nv.ua