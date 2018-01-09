NASA показала мировую карту температурных аномалий

Ученые NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире. Карта показывает отклонения от средней тампературы в определенном регионе.

Как поясняется на сайте NASA, красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже. Белым обозначены места, где температура соответствует норме.

Наблюдения были собраны спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA.

Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха. Поэтому на карте в виде горячих точек могут отображаться развитые городские районы, которые днем обычно горячее, чем окружающие природные экосистемы или сельскохозяйственные угодья, пишет УНИАН.

"Теплые аномалии, которые сохраняются на большей части земного шара на протяжении многих лет, могут быть признаками глобального потепления", - добавляют ученые.

Последние полученные данные датируются февралем 2017 года.