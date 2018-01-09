Третью строчку среди стран импортеров молдавского вина занимает Румыния

Румыния входит в число основных рынков сбыта молдавских вин, а в пространстве ЕС и вовсе занимает первое место. В третьем квартале прошлого года экспорт алкогольных напитков из Республики Молдова в денежном выражении составил более 46 миллионов долларов, увеличившись на 13 процентов по отношению к такому же период 2016 года, свидетельствует платёжный баланс, опубликованный Национальным банком Молдовы (НБМ).

Положительная эволюция обусловлена преимущественно ростом экспорта в Казахстан, Китай и Румынию. В то же время снизились экспортные поставки алкогольных напитков в Россию – на 30 процентов, Турцию – на 48 процентов и Грузию – на 12 процентов.

Наибольшее количество отечественных вин и другой алкогольной продукции было поставлено в Республику Беларусь, на долю которой в общем объёме экспорта приходится 20%. На втором месте впервые оказалась Китайская Народная Республика – 9,5%, а на третьем месте – Румыния, с 7,5%,сообщает point.md