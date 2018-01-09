Запуск в обращение монет номиналом один и два лея перенесли на 2018 год

Запуск в обращение монет номиналом один и два лея перенесен на 2018 год. Как объясняют в Национальном банке, причины несоблюдения намеченных на прошедший декабрь сроков - производственные.

Заменить бумажные леи на металлические решили минувшим летом. Авторы идеи рассчитали, что производство монет обойдется дешевле, чем изготовление новых купюр. Прежде всего потому, что служить они будут дольше.



Президент НБМ Сергей Чокля сообщил также о планах модернизировать в будущем молдавские банкноты.







Комментарии

Другие новости