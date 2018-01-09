РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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