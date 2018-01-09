Названы самые дорогие футболисты мира

Исследовательский центр CIES Football Observatory изучил стоимость футболистов лиг топ-5.

При исследовании оценивались такие факторы, как возраст, позиция, длительность контракта, выступления за клуб и сборную.

Лидером рейтинга стал форвард ПСЖ Неймар. Также в тройку лидеров вошли Лионель Месси и Харри Кейн, а вот действующий обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занял лишь 49-е место, пишет korrespondent.net

В десятку вошли:

1. Неймар (ПСЖ) – 213 миллионов евро

2. Лионель Месси (Барселона) – 202,2 млн

3. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 194,7 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 192,5 млн

5. Пауло Дибала (Ювентус) – 174,6 млн

6. Деле Алли (Тоттенхэм) – 171,3 млн

7. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) – 167,8 млн

8. Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед) – 164,8 млн

9. Антуан Гризманн (Атлетико) – 150,2 млн

10. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 147,5 млн

...

49. Криштиану Роналду (Реал) – 80,4 млн

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.