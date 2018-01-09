Во Франции начали расследование против Apple

Во Франции начато расследование против компании Apple за умышленное замедление скорости работы iPhone. Как сообщает DW, на данном этапе дело рассматривает французское ведомство по защите прав потребителей, которое входит в состав национального министерства экономики.

Apple подозревают в умышленном сокращении срока работы ряда своих продуктов, что по французским законам является наказуемым деянием. Расследование продлится несколько месяцев.

IT-гиганту грозит штраф в размере до 5% годового оборота, однако дело не обязательно будет доведено до суда. Представители Apple во Франции пока не комментируют ситуацию.

Ранее в США владельцы iPhone начали подавать иски против Apple после того, как производитель признался, что намеренно снижает тактовую частоту процессора в старых моделях. Кроме того подобные иски были поданы в Израиле и во Франции, пишет korrespondent.net