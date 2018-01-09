Представлена самая маленькая в мире флешка емкостью в террабайт

На выставке электроники CES 2018 была представлена самая маленькая в мире флешка на 1 ТБ производства SanDisk. Устройство пока является прототипом и предназначена для разъема USB-C, пишет The Verge.

Прототип значительно меньше прошлогодней флешки от Kingston DataTraveler Ultimate GT на 2TB, которая на сегодня признана самой маленькой.

Устройство предназначено для разъема USB-C, и ее можно использовать для передачи данных напрямую между смартфонами Android, пишет korrespondent.net

В настоящее время производитель не сообщает, какой будет стоимость устройства. Также остается неизвестной дата ее выхода в продажу.