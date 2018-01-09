Горбатый кит спас женщину от акулы. ВИДЕО

Вблизи острова Кука в южной части Тихого океана женщину-исследователя спас от акулы горбатый кит, пишет The Independent. Инцидент был снят на видео и опубликован на YouTube, собрав за сутки более 400 тысяч просмотров.

В видео показано, как женщина-биолог плавает с китом и не замечает, как к ней подплывает трехметровая белая акула. В то же время кит, заметив хищницу, начинает защищать женщину, укрывая ее плавником, и даже поднимая на своей спине из воды.

Нэн Хаузер (имя женщины) отметила также, что неподалеку плавал еще один кит, который также пытался отогнать акулу. В целом же, произошедший инцидент, по ее словам, может говорить об инстинкте у китов защищать других существ, пишет korrespondent.net