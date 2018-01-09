Российский школьник убил мужчину по дороге с новогодней елки

В российском городе Оренбург школьник убил прохожего по дороге с новогодней елки. Об этом во вторник, 9 января, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что подросток вместе с пятью одноклассниками возвращался домой с праздничного мероприятия. По дороге у них возник конфликт с прохожим. В итоге школьник ударил мужчину ногой по лицу, вследствие чего 34-летний мужчина умер на месте происшествия.

15-летнему подростку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Он находится под домашним арестом, но вину в содеянном не признает, пишет korrespondent.net