США в 2017 году пережили 16 природных катаклизмов: бюджет страны потерял 306 миллиардов долларов

США в 2017 году пережили 16 природных катаклизмов, что стоило бюджету страны рекордную сумму – $306 миллиардов. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Отмечается, что за прошлый год в стране произошли три крупных урагана, засухи, аномальные заморозки, крупные пожары, восемь сильных штормов, пишет korrespondent.net

Всего с 1980 года потери США от 219 крупных стихийных бедствий превысили 1,5 трлн долларов. Жертвами бедствий стали почти 10 тысяч человек.