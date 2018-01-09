Ученые открыли путь в четвертое измерение

Группа физиков из Университета штата Пенсильвания (США) под руководством профессора Микаэля Рехтсмана нашли путь в четвертое измерение пространства. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Физики опирались на результаты исследования, за которое в 2016 году была присуждена Нобелевская премия. Ученые создали специальные двухмерные структуры, используя лазеры. Исследователи добились результата, напомнившего квантовый эффект Холла (проводимости двумерного электронного газа в сильных магнитных полях при низких температурах).

Физики отмечают, что трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, которые позволяют судить о форме этих предметов. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть "тенью" четырехмерных объектов, сообщает korrespondent.net

Ученые говорят, что приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Окружающий нас мир имеет три пространственных измерения, но в физических моделях их может быть больше. К примеру, в теории суперструн рассматривается 10 пространственных измерений.