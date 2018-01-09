США не планируют возвращать отозванных американских дипломатов на Кубу. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.
По его словам, США не хотят ставить под угрозу здоровье сотрудников внешнеполитического ведомства и не исключают повторения "акустических атак", пишет korrespondent.net
"В этом случае я бы осознанно поставлю их на путь, чреватый нанесением вреда. Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их? Я воспротивлюсь каждому, кто желает, чтобы я так сделал", – заявил Тиллерсон.
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|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си