Telegram запустит собственную криптовалюту

Мессенджер Telegram планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал TechCrunch. По данным СМИ, платформа получит название Telegram Open Network (TON), а криптовалюта будет называться Gram.

Для выпуска собственной криптовалюти компания проведет ICO. Telegram намерен привлечь 500 млн долларов на кассах токенов, то есть в рамках всего ICO компания может привлечь от 3 млрд до 5 млрд долларов. Именно ICO планируется провести в марте этого года.

Ожидается, что блокчейн-платформа TON позволит обезопасить все платежи между пользователями Telegram. Сообщается, что, кроме виртуальных валют, пользователи также смогут через свой электронный кошелек в Telegram переводить и обычные деньги.

Электронный кошелек может быть запущен в четвертом квартале 2018 года. Также планируется, что через платформу смогут работать сервисы от сторонних разработчиков и боты - для этого во втором квартале 2019 года запущен TON Services, пишет korrespondent.net

В документах, описывающих детали проекта (так называемый white paper) говорится, что для продажи инвесторам будут доступны 44% валюты Gram. Еще 4% останутся во владении команды Telegram на четыре года. При этом отмечается, что по меньшей мере 52% всей добытой криптовалюты останется в компании, чтобы избежать спекуляций.