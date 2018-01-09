Музей Джастина Бибера появится в Канаде

В канадском Стратфорде (провинция Онтарио) готовится открытие персонального музея музыканта Джастина Бибера, который является уроженцем города. Об этом сообщает телеканал CBCnews.

В музее будут представлены ценные вещи артиста, собранные кураторами музея в сотрудничестве с бабушкой и дедушкой Бибера, Дианой и Брюсом Дейлом, которые предоставили им доступ к архиву музыканта.

Авторы идеи собрали более 125 экспонатов из личных вещей артиста, представлены же будут около 75 экземпляров, пишет korrespondent.net

Среди экспонатов – награды "Грэмми", микрофоны, хоккейная сумка и личные письма музыканта, в том числе, написанные бывшей первой леди США Мишель Обамой. Кураторы планируют ежегодно пополнять коллекцию музея.